Постеры Магнолия

Семейство этих растений было названо Шарлем Плюмье в честь ботаника Пьера Маньоля в 1703 году. Предполагают, что оно очень древнее и видело еще динозавров. Цветы очень красивы и ими часто украшают прибрежные города, в частности, Сочи и Ялта, воспевают в песнях. Также они используются в качестве символа теплых курортов южных стран. А, например, китайцы применяют цветки в лечебных целях, для терапии заболеваний дыхательных путей.

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