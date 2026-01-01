8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Африканка в шляпе и красном платье и магнолией в стакане

Aртикул 10578D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Африканка в шляпе и красном платье и магнолией в стакане"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Африканка в шляпе и красном платье и магнолией в стакане" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Африканка в шляпе и красном платье и магнолией в стакане" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Стильные

Девушка (Girl) №68Африканка с украшениями и золотыми губами №2Очертания набережнойАфриканка в украшенияхЖелезный человек (Iron man)Сад (Garden) №10Мужчина (Man) №4Лицо девушки с голубыми глазамиДевушка с ромашками на голове
Смотреть все

Тематика: Магнолия

Магнолии на бежевом фонеМагнолии и птицаМагнолии на сером фонеМагнолии на Золотой Бархатной ТканиЧерно-белое макро магнолииДве птицы на ветке с магнолиейПтица на ветке магнолииРисунок веточки цветущей магнолииМакро магнолии
Смотреть все

Тематика: Девушки в платьях

Адель Блох-Бауэр IIДама с вееромДевушка смотрит вдальДевушка в летнем садуДевушка сидящая на деревеДве девушкиДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховКупальщицы №5Длинноногая красавица в модном белом платье с бокалом вина, полулёжа на диване
Смотреть все

Тематика: Африканки

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Африканка в украшенияхЗаклинатель змейМулатка №8Африканка с цветами на головеСпящая цыганкаАфриканские губыМулатка №2Африканка №79
Смотреть все

Тематика: Без лица

Граф и графиня в маскахПортрет без лицаДрузья без лицАрт вандал всадники №58Человек без лица в шляпеАфриканки на обложке журналаМужчина в шляпе безликийЖенщина без лица на фоне ветвиМужчина без лица
Смотреть все

Стиль: Примитивизм

Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Семейная компанияЗаклинатель змейБорьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)Лекарь на ослеПогонщик с верблюдомСерое море (1964) (The Grey Sea)Экваториальные джунгли (1909)Конный экипаж (1908)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркВенецианские любовникиАфинская школа (The School of Athens)Розы у окнаПраздник богов
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все