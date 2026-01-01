8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Вокзал Берлин-Потсдам (Berlin-Potsdam Railway Station) Менцель Адольф фон

Aртикул 64510D Менцель Адольф фон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Вокзал Берлин-Потсдам (Berlin-Potsdam Railway Station)" Менцель Адольф фон по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Вокзал Берлин-Потсдам (Berlin-Potsdam Railway Station)" Менцель Адольф фон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Вокзал Берлин-Потсдам (Berlin-Potsdam Railway Station)" Менцель Адольф фон станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Менцель Адольф фон

Современный заводБал. УжинКонцерт флейты (Flute concerto)Балкон номера (Balcony room)Театр (Theater)Ивы на фоне строящегося здания (Willows on the background of the building under construction)Ивы (Willow)Вечер в саду Тюильри
Смотреть все

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииПшеничное поле с кипарисамиМост через реку №2Закат на море №9Уголок природыОзеро Комо в ИталииЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пейзаж в Швейцарии
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все