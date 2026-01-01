8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер 3 черных листа монстеры

Aртикул 11831D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "3 черных листа монстеры"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "3 черных листа монстеры" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "3 черных листа монстеры" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Скандинавский

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеКарта мира животных в скандинавском стилеСкандинавский оленьТри аистаБотаника в скандинавском стилеСемья совМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фонеЖелтая Луна в горахЗолотая дымка
Смотреть все

Тематика: Минимализмы

Море и пляжВинни Пух на воздушном шаре с пчеламиДерево на ветру в туманеТри аистаУнитазВороны-МосквичкиДорога в ТосканеДве красные капли стекаютЦветные карандаши
Смотреть все

Тематика: Монстера

Тропические листья монстерыМонстера и колибриЯркая композиция с цветами кувшинок, лилий и пальмовыми листьями монстерыПальма и монстераПальма монстераВинтажная композиция с монстерой №3Голубой лист монстерыДевушка с листьями монстерыНатюрморт с монстерой на столе
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуЛетний садАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все