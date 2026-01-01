8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Балкон с видом на Неаполитанский залив (Balcony overlooking the Bay of Naples) Густав Карл

Aртикул 64562D Густав Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Балкон с видом на Неаполитанский залив (Balcony overlooking the Bay of Naples)" Густав Карл по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Балкон с видом на Неаполитанский залив (Balcony overlooking the Bay of Naples)" Густав Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Балкон с видом на Неаполитанский залив (Balcony overlooking the Bay of Naples)" Густав Карл станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Композиция в интерьере

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаЯгуар, чёрная пантераВ комнатах (The rooms)В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Человек держащий стакан и старуха с трубкой (A Man holding a Glass and an Old Woman lighting a Pipe)Бал. УжинПроцедурный кабинет (Treatment room)
Смотреть все

Тематика: Балконы

Итальянский балкон 3На балконе 3Итальянский балкон 2Итальянский балкон 4Итальянский балкон 6На балконе 2Мозаичный фасад дома ГаудиЗавтрак в лоджии (1910)На балконе 4
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуМаяк (Lighthouse)Вид на побережье №2Цветочный рынокКрымский видПапа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Аллегория музыки (Allegory of Music)
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаСпальня Ван Гога в АрлеВаза на столе возле окнаВ комнатах (The rooms)Маленькая девочка в голубом кресле В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Спальня принца Мориса
Смотреть все