8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Пара с детьми (Portrait of a couple with two children) Велде Адриан ван де

Aртикул 64863D Велде Адриан ван де
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Пара с детьми (Portrait of a couple with two children)" Велде Адриан ван де  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Пара с детьми (Portrait of a couple with two children)" Велде Адриан ван де можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Пара с детьми (Portrait of a couple with two children)" Велде Адриан ван де станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Велде Адриан ван де

Коза с козленкомФерма с мертвым деревомПейзаж. Ферма возле рекиПейзаж с фермойФермаКоза с козленкомКрестьяне с крупням рогатым скотом переходят реку бродЗимний пейзаж №32Крестьяне с крупным рогатым скотом
Смотреть все

Тематика: Семья

Крестьянский обед в полеСемейная компанияНе пущуМать с двумя детьми (Семья)Семейный портрет Гиршпрунга На террасеОтдых (Recreation)Дама в саду с детьми ( A Lady in a Garden taking Coffee with some Children)Женщина кормит ребенка грудью, мужчина стоит за ней
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)На опушке соснового лесаВесна в Италии (Spring in Italy)Дождь в дубовом лесуПрогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Садовая дорожка
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеТри танцовщицы (1903)
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Поцелуй ИудыЛимоны (Lemons)Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все