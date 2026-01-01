8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Морской пейзаж, доставка при лунном свете Моне Клод

Aртикул 16002D Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Морской пейзаж, доставка при лунном свете" Моне Клод по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Морской пейзаж, доставка при лунном свете" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Морской пейзаж, доставка при лунном свете" Моне Клод станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моне Клод

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Черные кувшинкиЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниСадовая дорожкаГлициния (с цветокоррекцией)Впечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Кусты роз в саду в МонжеронеЛилииАфриканская лилия
Смотреть все

Тематика: Море

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валМоре и пляжБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Закат на море №9Среди волн
Смотреть все

Тематика: Парусники

Парусник (Sailing ship) №2Венеция на закате (1873)Черный парусник в стиле Ван ГогаПейзаж №3Спокойное мореМорской пейзаж возле Ле-Сент-Мари-де-ла-МерНадвигающаяся буря (1899)Рыбаки на рассвете, Неаполь (1843 г.)Парусники яркие №362
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Звёздная ночьРождество (Christmas)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Ночной город (Night city) №3Лунная ночь на ДнепреКот на крыше (Cat on the roof)Ночной город №35Ночной Париж №5
Смотреть все

Тематика: Море ночью

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреЛунная ночьЗвездная ночьЛунный светВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)Генуэзские башни на Черном море (1895 г.)Лунный свет (1899)
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2Итальянский дворикГолый ребенок Голубые танцовщицыМаковое поле в Тоскане №2Итальянский парк
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний садЧерные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Жанры: Марина

Парусник (Sailing ship) №2Девятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиВид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)Закат над Ялтой (1861 г.)Среди волнБуря на море (Storm at sea)Венеция на закате (1873)
Смотреть все