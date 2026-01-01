8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Постер Любовь под зонтом в переулке

Aртикул 28592D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

В нашей компании Вы можете купить постер "Любовь под зонтом в переулке"  по цене от 590 руб.

- Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

- Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

- Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

- Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

Заказать постер "Любовь под зонтом в переулке" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

Постер "Любовь под зонтом в переулке" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Быт и жизнь людей

Летний садЧаепитие в МытищахПраздник боговВсё в прошломОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Иван Грозный убивает своего сынаРаздача продовольствияБахчисарайский фонтанНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

ПоцелуйОбъятияВенецианские любовникиОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМонах и монахиняПоцелуй (оригинальная цветопередача)Пастух и пастушка (1760)
Смотреть все

Тематика: Любовь

ПоцелуйОбъятияВенецианские любовникиОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Поцелуй (с цветокоррекцией)Поцелуй (оригинальная цветопередача)Пара под красным зонтомВлюблённая парочка - чёрный кот и белая кошка - на поляне красивых цветовЗабавная иллюстрация на тему химии и магии любви - колбочки с реагентами на фоне сердечек
Смотреть все

Тематика: Улицы

Итальянская улочка №2Итальянская улочка №18Москва №11Красный велосипед на европейской улочкеЦветочный рынокНочной Париж №5Художественный Париж, Франция. Ретро автомобильВенецианский флот собирается отплыть от набережной у Сан-Марко против кораблей БарбароссыИтальянская улочка с арками №14
Смотреть все

Тематика: Зонты

Пара под красным зонтомЖенщина с красным зонтиком в дождьУлицы с разноцветными зонтамиПрогулка под дождем с зонтиком в осеннем лесуПара под зонтом на площади Сан Марко в ВенецииЛюди под зонтамиМедвежонок и пингвин летят на зонтике среди звёздДве девушки под зонтами и дождемКрасный зонт на фоне серых зонтов
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикВенецианские любовникиМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Розы у окна
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Арт вандал №113Абстракция в лесу
Смотреть все