8 (495) 648-66-46

Постер Кутёж с шарманщиком Датико Земель Пиросмани Нико

Aртикул 17659D Пиросмани Нико
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 38x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Кутёж с шарманщиком Датико Земель" Пиросмани Нико по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Кутёж с шарманщиком Датико Земель" Пиросмани Нико можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Кутёж с шарманщиком Датико Земель" Пиросмани Нико станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Пиросмани Нико
Барашек и пасхальный стол с летающими ангелами
Праздник на реке Цхенисцкали
Погонщик с верблюдом
Натюрморт с головкой сахара
Семейная компания
Тифлисский фуникулёр
Бездетный миллионер и бедная с детьми
Крестьянин с быком
Белая медведица с медвежатами
Смотреть все
Тематика: Кухня (еда, напитки)
Старушка готовит яйца (1618)
Повара
Хлеб, пшеница и стога сена
Приправы и пряности
Еда
Еда
Натюрморт с тыквой (1854-1858) (Nature morte au potiron)
Зелень
Интерьер (1995)
Смотреть все
Тематика: Мужчины
Станчик
Академия усаженного голого человека (Academie d'homme nu assis)
Академия усаженного голого человека (Academie d'homme nu assis)
Охотники на привале
В момент прицеливания
Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело
Король Георг V и его менеджер по гонкам: часть беседы в Aintree
Диана и Актеон
Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Смотреть все
Тематика: Группы людей
Женщина
Похищение дочерей Левкиппа
Девушки на берегу
Триумф Венеции
Аполлон и Диана атакуют детей Ниобы (1772) (Apollo and Diana Attacking the Children of Niobe)
Афинская школа (The School of Athens)
Ловцы птиц (1748)
Зимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смерть Германика (The death of Germanicus)
Смотреть все
Тематика: Застолье
Палата Психеи
Купчиха за чаем
Едоки картофеля (The Potato Eaters)
Чай (Tea)
Счастливая семья (The happy family)
Поцелуйный обряд (Kissing ritual)
Двое мужчин и девушка в таверне (1618-1619)
Танцующая пара
Выпивающие (The Drinkers)
Смотреть все
Стиль: Примитивизм
Мона Лиза (1978)
Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))
Концерт на пикнике (1994)
Сон (The Dream)
Натюрморт с книгами (1999)
Убойное веселье (1997)
Конный экипаж (1908) (La Carriole du père Junier)
Борьба между тигром и быком (Struggle between Tiger and Bull)
Заклинатель змей (The Snake Charmer)
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная
Купальщица
Спящие
Летом
Обнаженная
Лежащая обнаженная (Reclining Nude)
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Смотреть все
Национальность: Грузинская
Белая медведица с медвежатами
Коза
Лань идущая
Лекарь на осле
Кабан
На гумне
Белая свинья с поросятами
Косуля у ручья
Натюрморт с рыбой
Смотреть все