8 (495) 648-66-46

Постер Неаполитанская овчарка Буше Франсуа

Aртикул 17851C Буше Франсуа
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Неаполитанская овчарка" Буше Франсуа по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Неаполитанская овчарка" Буше Франсуа можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Неаполитанская овчарка" Буше Франсуа станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Буше Франсуа
Триумф Венеры (1740)
Ловцы птиц
Юпитер в обличии Дианы и нимфы Каллисто (1759)
Пастух и пастушка (1760)
Триумф Венеры
Диана отдыхающая после купания (Diana resting after swimming)
Аллегория музыки (Allegory of Music)
Пейзаж в окрестностях Бове ( Landscape Near Beauvais)
Пейзаж с водяной мельницей (1740)
Смотреть все
Тематика: Быт и жизнь людей
Купальщицы (1884-1887)
Летний сад
Смерть Марата II
Даная (Эгина)
Девочки вышивают
Смерть Абрадатаса
Опять двойка
Перепись в Вифлееме
Морской порт с посадки царицы Савской ( Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba)
Смотреть все
Тематика: Домашний скот
Радуга
Молодая девушка с барашком (Young Girl with Lamb)
Пастбища
Холмистый речной пейзаж с всадником, говорящим с пастушкой
Стадо коров
Акведук в руинах
Ламы на фоне древнего города инков Мачу-Пикчу и величественных гор в Перу
Ламы в Андах (Перу)
Немного римского акведука
Смотреть все
Век: 18-й век
Ночной кошмар (The Nightmare)
Марс и Венера
Амур и Психея
Сатана и смерть с грехом (1799-1800) (Satan and Death with Sin Intervening)
Закат
Предсмертные звуки (The sounds, followed by death)
Триумф Венеции
Пейзаж на закате (A Landscape at Sunset)
Триумф Венеры (1740)
Смотреть все
Национальность: Французская
Обнаженная у воды.
Лежащая обнаженная
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
Спящие
После бани
Обнаженная в кресле
Обнаженная
Египтянка
Обнаженная в кресле
Смотреть все
Графика: Рисунок
Обнаженная
Ню
Композиция
Рисунок двух профилей одной непрерывной линией
Сидящий мужчина Ню (Автопортрет)
Композиция
Девушка на пляже
Цветок мака
4 огненные девушки
Смотреть все
Стиль: Рококо
Триумф Венеры (1740)
Ловцы птиц
Юпитер в обличии Дианы и нимфы Каллисто (1759)
Пастух и пастушка (1760)
Флоринда
Триумф Венеры
Возлюбленное дитя (1790)
Смерть кардинала Бофорта (1787) (Death of Cardinal Beaufort)
Пастушка (1750-1752)
Смотреть все