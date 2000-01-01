8 (495) 648-66-46

Постер Этюд старика Рубенс Питер Пауль

Aртикул 18156D Рубенс Питер Пауль
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Этюд старика" Рубенс Питер Пауль по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Этюд старика" Рубенс Питер Пауль можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Этюд старика" Рубенс Питер Пауль станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Рубенс Питер Пауль
Похищение дочерей Левкиппа
Медвежья охота (1639-1640)
Даниил в логове львов
Изнасилование сабинских Женщин (The Rape of the Sabine Women)
Ужасы войны (The Horrors of War)
Охота на волка (1603-1665)
Искушение Христа дьяволом (1596-1653)
Охота на львов ( A Lion Hunt)
Водопой (The Watering Place)
Смотреть все
Тематика: Мужчины
Станчик
Академия усаженного голого человека (Academie d'homme nu assis)
Академия усаженного голого человека (Academie d'homme nu assis)
Охотники на привале
В момент прицеливания
Идеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы Микеланджело
Король Георг V и его менеджер по гонкам: часть беседы в Aintree
Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Диана и Актеон
Смотреть все
Стиль: Барокко
Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)
Даная (Эгина)
Похищение дочерей Левкиппа
Натюрморт (Still-life) №4
Пейзаж №3
Цветы в вазе (Flowers in a vase) №77
Две женщины у окна (1655-1660)
Маки (Poppies) №22
Натюрморт (Still-life) №19
Смотреть все
Век: 17-й век
Грехопадение (1616) (The Fall of Man)
Лот и его дочери (1616) (Lot and his Daughters)
Вертумн и Помона (1613) (Vertumnus and Pomona)
Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)
Даная (Эгина)
Похищение дочерей Левкиппа
Спящая Даная готовится к приходу Юпитера (1603) (The Sleeping Danae Being Prepared to Receive Jupiter)
Венера
Пейзаж №3
Смотреть все
Национальность: Голландская
Грехопадение (1616) (The Fall of Man)
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Спящая Даная
Лот и его дочери (1616) (Lot and his Daughters)
Обнаружение беременности Каллисто (1599) (The discovery of Callisto’s pregnancy)
Вертумн и Помона (1613) (Vertumnus and Pomona)
Даная (Эгина)
Похищение дочерей Левкиппа
Спящая Даная готовится к приходу Юпитера (1603) (The Sleeping Danae Being Prepared to Receive Jupiter)
Смотреть все
Жанры: Портрет
Лежащая обнаженная №9
Летом
Спящая обнаженная (1858)
Мария Магдалина как отшельник
Обнаженная №51
Фрида и кесарево сечение (1931)
Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Голые девушки разговаривают (1910)
Наполеон на перевале Сен-Бернар
Смотреть все