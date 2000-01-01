8 (495) 648-66-46

Постер Марокканская пара (1933 г.) Герда Вегенер

Aртикул 19658B Герда Вегенер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Марокканская пара (1933 г.)" Герда Вегенер по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Марокканская пара (1933 г.)" Герда Вегенер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Марокканская пара (1933 г.)" Герда Вегенер станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Герда Вегенер

Роковые женщины (1933)Мадонна с младенцем в аппарате ангелов (1935 г.)Удсигт над марокканским ландшафтомСюр-ла-Рут д'Анакапри (1922)Пастух в Атласских горахМарокканская пара (1933 г.)Дама Форан и Спейл
Смотреть все

Тематика: Мужчина и женщина

Грехопадение (1616) (The Fall of Man)Танец (Dance) №10Смерть Марата IIОбъятияМарс и ВенераДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомРомантика ЛондонаДвое под зонтом в ЛондонеПоцелуй
Смотреть все

Тематика: Любовь

ОбъятияМарс и ВенераДвое под зонтом в ЛондонеПоцелуйСтрастные влюблённые целуютсяДень рождения (Birthday)Руки влюблённых показывают сердце на фоне красивого золотого закатаСилуэт влюблённой пары на фоне красивого закатаЭмблема вечной любви - сердце со знаком бесконечности
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомОбнаженная с гитарой Обнаженная №51Дерево жизниДерево (Tree) №2Ракурс женская обнаженная ПоцелуйМагнолии на бежевом фонеПариж №2
Смотреть все

Век: 20-й век

Лежащая обнаженная №9Обнаженная у воды.Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)После баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №28Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)ЖенщинаЕгиптянка
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеБольная девушка (The sick girl)Кошка с котятами (A cat with kittens)Осенний пейзаж (Autumn Landscape) №3Поле одуванчиковАртемидаМальчики купаются в Скагене. Летний вечер Розы №17Семейный портрет Гиршпрунга
Смотреть все

Жанры: Портрет

Лежащая обнаженная №9ЛетомСпящая обнаженная (1858)Мария Магдалина как отшельник Обнаженная №51Фрида и кесарево сечение (1931)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомГолый ребенок Голые девушки разговаривают (1910)
Смотреть все