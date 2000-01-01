8 (495) 648-66-46

Постер Сцена дю Бал Беро Жан

Aртикул 57272B Беро Жан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Сцена дю Бал" Беро Жан по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Сцена дю Бал" Беро Жан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Сцена дю Бал" Беро Жан станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беро Жан

Берег Сены (1880)Бильярдная вечеринкаНарды в кафеНарды в кафе 2Бульвар Монмартр, выход из театра разнообразия, послеполуденный отдых (1885)Бульвар Капуцинов, вечер (1880)Булонский лесМиллинер на мосту ИскусствКафе Американ
Смотреть все

Тематика: Группы людей

ЖенщинаПохищение дочерей ЛевкиппаДевушки на берегуТриумф ВенецииАфинская школа (The School of Athens)Аполлон и Диана атакуют детей Ниобы (1772) (Apollo and Diana Attacking the Children of Niobe)Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Ловцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Французская

Обнаженная у воды.Лежащая обнаженная №2Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)СпящиеПосле баниОбнаженная в кресле №3Обнаженная №17ЕгиптянкаОбнаженная в кресле
Смотреть все