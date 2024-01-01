8 (495) 648-66-46

Постер Зверобой в форме тролля (1815-1819) Сиденхэм Эдвардс

Aртикул 79338D Сиденхэм Эдвардс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x34 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Зверобой в форме тролля (1815-1819)" Сиденхэм Эдвардс по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Зверобой в форме тролля (1815-1819)" Сиденхэм Эдвардс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Зверобой в форме тролля (1815-1819)" Сиденхэм Эдвардс станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сиденхэм Эдвардс

Шеви Каландриния (1815-1819)Евлофия мистера Маккея (1815-1819)Перистерия Гумбольдта (1815-1819)Шеви Немофила (1815-1819)Онцидиум миссис Арнольда Харрисона (1815–1819)Лофти Браунловия (1815-1819)Чувствительный щавель (1815-1819)Гигантская зверобойка (1815-1819)Дуглас Лимнантес (1815–1819)
Смотреть все

Тематика: Листья

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Тропические листья монстерыКрасивый коллаж с золотым листом папоротника и золотыми ветками на серо-голубом фонеКоллаж с лицом спящего Будды и золотыми листьямиЯркая композиция в оттенках прозрачного серого цвета с золотыми линиями и листом папоротникаАбстракция с листьями, деревьями и надписямиРисунок листьев клевера на белом фонеЛистья пальмы №2Лист клевера с каплями росы
Смотреть все

Тематика: Растения

Композиция (Composition) №186Поле пшеницеТигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Сирень (Lilac Bush)РастениеРоса на травеРастение и листьяЗаклинатель змейЛес №2
Смотреть все

Тематика: Винтажная ботаника

Змея Табл.058 (1777 г.)Рододендроны Сиккима-Гималаев, табл. 12 (1849–1851 гг.)Стеклянная змея и хризантема (1754)Канадский гусь, хризантема (1754)Аралия Вейчии (1867-1870)Эхеверия розацеа (1854-1896)Шеви Каландриния (1815-1819)Черная гадюка (1754)Евлофия мистера Маккея (1815-1819)
Смотреть все

Век: 18-й век

Ночной кошмар (The Nightmare)Амур и ПсихеяЗакат №48Триумф ВенецииПейзаж на закате (A Landscape at Sunset)Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеЛовцы птицПастух и пастушка (1760)Эдип проклинает своего сына (1786) (Oedipus Cursing His Son, Polynices)
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Собаки на охоте (Dogs on the hunt)Бирюзовый лесПионы (Peonies) №8Мост под дождемПожар в Лондоне (1826)Италия №3Венеция (Venice) №17Мальчик с яблоком
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПоп арт людиКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеТропические райские птицы.Поймали (1919)Кит в облаках в скандинавском стилеПионы №16Мужчина-йог медитирует в позе лотоса
Смотреть все