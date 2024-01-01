8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Розовая роза (1792) Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос

Aртикул 82419D Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Розовая роза (1792)" Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Розовая роза (1792)" Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Розовая роза (1792)" Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Георгиус Якобус Йоханнес ван Ос

Пять РакушекЦветочный натюрморт (ок. 1800 - ок. 1825)Портрет Корнелии Йоханны ван Ос (1804 г.)Пейзаж близ Хилверсюма (1820 – 1839)Ландшап с Бругом (1792–1861)Стиллевен встретил друга и сверстника (1792)Ирис (1792 - 1861)Ландшап встретился с фигурой в Ройботье (1792–1861).Врухтен (1802-1861)
Смотреть все

Тематика: Розы

Розы у окнаНатюрморт с нежными розами в стеклянной вазеРозы №96Умбрийская долинаРозы и орхидеи (Roses and orchids)Роза (Rose) №3Розы №17Розы кремового цветаЖёлтые розы (Yellow Roses)
Смотреть все

Тематика: Винтажная ботаника

Змея Табл.058 (1777 г.)Стеклянная змея и хризантема (1754)Гигантская зверобойка (1815-1819)Канадский гусь, хризантема (1754)Невезучий Клеродендрон (1815-1819)Азалия Луиза (1815-1819)Рододендроны Сиккима-Гималаев, табл. 12 (1849–1851 гг.)Аралия Вейчии (1867-1870)Змея Pl.055 (1777)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Сад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Девушка с жемчужной сережкойСчастливая семья (The happy family)Звёздная ночьМонах и монахиняНочной дозорГолландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все

Жанры: Иллюстрация

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПионы №16Поп арт людиКарта мира животных в скандинавском стилеОбнаженная девушка в свадебной фатеТропические райские птицы.Поймали (1919)Милый маленький медвежонок спит на облачке и держит на нитке звёздочкуКит в облаках в скандинавском стиле
Смотреть все