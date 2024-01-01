8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Бережливая ворона Иоганн Фридрих Науманн

Aртикул 83212C Иоганн Фридрих Науманн
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x29 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Бережливая ворона" Иоганн Фридрих Науманн по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Бережливая ворона" Иоганн Фридрих Науманн можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Бережливая ворона" Иоганн Фридрих Науманн станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Иоганн Фридрих Науманн

Муравейник обыкновенный, пратенсис, Вьейо Ричарди, червинус, пенсильваниусРодостеция розоваяАлька Торда (2)Густави Свинхо, кампестрис, спиполетта, РичардиЭдикнемусРодостезия розоваяСтарение Ларуса (2)Харадрий александринус, Харадрий моринеллусХарадриус хиатикула
Смотреть все

Тематика: Птицы

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Птицы (Birds) №5Магнолии и птицаПтицы в цветахФеникс (Phoenix)Птица сойкаОлени, птицы и золотое дерево с зеленой кронойНатюрморт с мертвым зайцем и птицамиПтицы в цветах (Birds in the colors)
Смотреть все

Тематика: Вороны и сороки

Прометей прикованныйВорон в шляпе и пальтоВыразительная голова чёрного ворона на чёрном фонеСорока (Soroka)Вороны-МосквичкиВороны (Ravens)Жена фермера и воронЛуна и вороны (1916-1956) (The Moon and Crows)Жена фермера и ворон (1786) (The Farmer's Wife and the Raven)
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Птицы (Birds) №5Медвежья охота (1639-1640)Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Французский кот с виномДаниил в логове львовВатерлоо
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаПрометей прикованныйПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все