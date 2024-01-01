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Постер Купальщицы у фонтана (Нимфы, купающиеся в бассейне) (около 1730–1733 гг.) Патер Жан-Батист

Aртикул 83648D Патер Жан-Батист
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Купальщицы у фонтана (Нимфы, купающиеся в бассейне) (около 1730–1733 гг.)" Патер Жан-Батист по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Купальщицы у фонтана (Нимфы, купающиеся в бассейне) (около 1730–1733 гг.)" Патер Жан-Батист можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Купальщицы у фонтана (Нимфы, купающиеся в бассейне) (около 1730–1733 гг.)" Патер Жан-Батист станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

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