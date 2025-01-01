8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Мертвый Синий Ролик Дюрер Альбрехт

Aртикул 84618C Дюрер Альбрехт
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x28 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Мертвый Синий Ролик" Дюрер Альбрехт по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Мертвый Синий Ролик" Дюрер Альбрехт можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Мертвый Синий Ролик" Дюрер Альбрехт станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Дюрер Альбрехт

ЗаяцИисус среди врачейЙоханнес КлебергерПучок первоцветовПраздник розовых гирляндКрыло роликаПоклонение Троице (Алтарь Ландауэра)Круглая рамка со святым Франциском, получающим стигматыВолочильный стан
Смотреть все

Тематика: Охотничьи трофеи

Натюрморт с мертвым зайцем и птицамиОсетр (Sturgeon)Собака после охоты (The dog after hunting)Две собаки и охотничьи трофеи (Two dogs and hunting trophies) №2Собаки и охотничьи трофеи (Dogs and hunting trophies)Натюрморт с дичью и птицейНатюрморт с фруктами (A Still Life with Fruit)Натюрморт с мертвыми птицами, клеткой и сетьюСобака после охоты (The dog after hunting)
Смотреть все

Жанры: Анималистический

Утро в сосновом лесуПомощь другуСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Французский кот с виномМедвежья охота (1639-1640)ВатерлооПтицы (Birds) №5Корова с тонким носом (The Cow with the Subtile Nose)Даниил в логове львов
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Афинская школа (The School of Athens)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВесна (1481-1482)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВенецианские любовникиВавилонская башняМечта человеческой жизни
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовРавновесие созидания (Balance of creation)Прометей прикованныйОхота на кабанаПионы (Peonies) №11Листок в круге №2
Смотреть все