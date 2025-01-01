8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Восход луны над морем Фридрих Каспар Давид

Aртикул 85871D Фридрих Каспар Давид
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Восход луны над морем" Фридрих Каспар Давид по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Восход луны над морем" Фридрих Каспар Давид можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Восход луны над морем" Фридрих Каспар Давид станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фридрих Каспар Давид

Горный пейзаж с радугойВид Арконы с восходящей луной, ок. 1805-1806 гг.Горная вершина с дрейфующими облакамиПирамида из камней в снегуОдинокое деревоКрест в горахАббатство среди дубовЗима – Ночь – Старость и Смерть (из цикла «Времена дня и возрасты человека» 1803 г.)Вацманн
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаБолото. ЖуравлиАрт природаНад вечным покоемФашист пролетелРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Луна

Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Лунная ночь на ДнепреМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Гималайский пейзажЗолотая Луна №3Лунная ночьКруглые формы. Солнце и Луна Спокойной ночиПоверхность Луны
Смотреть все

Тематика: Побережье

Закат над Ялтой (1861 г.)Озеро Комо в ИталииУ побережья Финского залива (Удриас под Нарвой)Яркий приморский пейзажВилла у моряКрым. Медведь гора в далекеЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. На морском побережьеЮжные уступы, Апплдор
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все