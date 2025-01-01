8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Аббатство среди дубов Фридрих Каспар Давид

Aртикул 85880D Фридрих Каспар Давид
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Аббатство среди дубов" Фридрих Каспар Давид по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Аббатство среди дубов" Фридрих Каспар Давид можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Аббатство среди дубов" Фридрих Каспар Давид станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Фридрих Каспар Давид

Горный пейзаж с радугойВид Арконы с восходящей луной, ок. 1805-1806 гг.Горная вершина с дрейфующими облакамиПирамида из камней в снегуОдинокое деревоВосход луны над моремКрест в горахЗима – Ночь – Старость и Смерть (из цикла «Времена дня и возрасты человека» 1803 г.)Вацманн
Смотреть все

Тематика: Руины

Римское каприччио: Колизей и другие памятники"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Пейзаж с разрушенным замком и церковью (A Landscape with a Ruined Castle and a Church)Акрополь и Парфенонарка Септимия Севера Парфенон в АфинахРазрушенный замок (A Ruined Castle )Руины античного греческого театра в Таормине на побережье Средиземного моря (Сицилия, Южная Италия)Каприччио с Римскими руинами
Смотреть все

Тематика: Дубы

Дубовая рощаДубовая роща (Oak grove)Дуб, разбитый молниейДубкиДубки (Oaks)Старый ДубДубовая рощаДубовая рощаКаменные дубы №2
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикСад (Garden) №8Деревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиЗимний вечер (Winter Evening)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПрометей прикованныйРавновесие созидания (Balance of creation)Охота на кабанаЛисток в круге №2Пионы (Peonies) №11
Смотреть все