8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Косарь Мунк Эдвард

Aртикул 86278D Мунк Эдвард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Косарь" Мунк Эдвард по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Косарь" Мунк Эдвард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Косарь" Мунк Эдвард станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мунк Эдвард

Музыка на улице Карла ЮханаЗвездная ночь-1Берег с красным домомРевностьЗа рулеточным столом в Монте-КарлоСмерть в комнате больногоДва человека. ОдинокиеДевушка под яблонейПепел
Смотреть все

Тематика: Деревня

Зимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)МартВсё в прошломДубовая роща (Oak grove)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Пейзаж Полесья
Смотреть все

Тематика: Рабочие

Пять человек толкают глыбу камняПахарьТочильщик Принцип Мелькания (Точильщик ножей, или Принцип сверкания) (1912–13).Визит Людовика XIV на мануфактуру гобеленов 15 октября 1667 годаПедларЧеловек, несущий мешокСервараПионеры в КарелииЖнецы зерна
Смотреть все

Тематика: Сбор урожая

Пейзаж ПолесьяПахарьПреображенскоеНа пашне. ВеснаВиноградная лоза страдает ... серная лоза из Croquis d'Été, опубликованная в Le Charivari, 12 августа 1857 г.ЖатваХанаанский виноградЕлисейские поля Винный Урожай в Тироле
Смотреть все

Стиль: Экспрессионизм

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Рыжеволосая девушка в черных чулкахПоле с маками (Field with poppies)Номер 7 (Number 7)Кардинал и монашка (нежность) (1912)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №3Вид Мурнау (View of Murnau)Маленький город V (1915)Автопортрет с китайским растением (1912)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Московский дворикВ голубом простореИтальянский дворикПомощь другуАдам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)Летний сад
Смотреть все

Национальность: Норвежская

Летняя ночьСвадебное шествие на Хардангер-фьордеМост №26Кристиан II подписывает ордер на смерть Торбен ОксаГриндельвальдглетчерГорное озеро (Mountain lake) №6Река в БольеДеревянная церковь в НесбиенеСеверное сияние над четырьмя мужчинами в лодке
Смотреть все