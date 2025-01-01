8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Большие бульвары Ренуар Пьер

Aртикул 88949D Ренуар Пьер
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Большие бульвары" Ренуар Пьер по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Большие бульвары" Ренуар Пьер можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Большие бульвары" Ренуар Пьер станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Ренуар Пьер

Площадь Святой Троицы в ПарижеЖенщина, опирающаяся на локтиОбед лодочной группыРыбаПейзаж с мимозамиБольшие КупальщицыВид на БуживальСоздатель лягушекКупальщики играют с крабом
Смотреть все

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Мост под дождемМечта человеческой жизниПариж №2Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)МоскваКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Тематика: Париж

Двое под зонтомЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Цветочный рынокПариж №2Художественный Париж, Франция. Ретро автомобильПрогулка по ПарижуНочной Париж №5Париж (Paris) №11Осень в Париже
Смотреть все

Тематика: Улицы

Итальянская улочка №2Красный велосипед на европейской улочкеИтальянская улочка №18Двое под зонтомЦветочный рынокХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильНочной Париж №5Москва №11Уютная узкая улочка с летними кафе в Старом городе Барселоны
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Летний садГолый ребенок
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаляВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Абстракция в лесу
Смотреть все