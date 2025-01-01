8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Вид Дрездена при лунном свете-1 Клаусен Даль Юхан Кристиан

Aртикул 89076D Клаусен Даль Юхан Кристиан
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 38x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Вид Дрездена при лунном свете-1" Клаусен Даль Юхан Кристиан по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Вид Дрездена при лунном свете-1" Клаусен Даль Юхан Кристиан можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Вид Дрездена при лунном свете-1" Клаусен Даль Юхан Кристиан станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Клаусен Даль Юхан Кристиан

Дуб у Эльбы зимойЗима в Согне-фьордеДрезден при лунном светеВид с Ваекеро около ХристианииВид из СталхеймаКораблекрушение у берегов НорвегииВид с БастайСвиноуйсьце в лунном светеИзвержение вулкана Везувий
Смотреть все

Тематика: Мосты

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Мост (Bridge) №22Мост через реку №2Подвесной канатный мост в туманеЭйфелева башня (The Eiffel Tower) №10Бруклинский мостМост под дождемЛондон №9Японский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, Живерни
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая водаОстровок в озереНад вечным покоем
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Рождество (Christmas)Звёздная ночьБриг Меркурий в лунном свете (1874)Ночной город (Night city) №3Кот на крыше (Cat on the roof)Лунная ночь на ДнепреНочной пейзаж (Night landscape) №2Ночной Париж №5
Смотреть все

Тематика: Дрезден

Дрезден, вид с правого берега Эльбы, под мостом АвгустаКрасивая панорама Дрездена с соборами, дворцами, мостом через Эльбу в солнечный деньВид на старинный замок-резиденцию со сторожевой башней Дрездена во время восхода солнцаЗнаменитый оперный театр Земпера в Дрездене, в ночном ярком освещенииВид на соборы Дрездена со стороны набережной Эльбы с экскурсионными пароходамиВоздушный шар в форме дирижабля летит в красивом закатном небе над ДрезденомБелые пароходики на Эльбе в центре Старого города Дрездена с видом на школу искусств и Фрауенкирхе с красивой вечерней подсветкойУлочка в историческом центре Дрездена с видом на Церковь ФрауэнкирхеПрекрасная панорама дрезденского архитектурного комплекса Цвингер с внутренним садом и фонтанами
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосква (Moscow) №10Московский дворикДом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)Весенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаляВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Норвежская

Летняя ночьДеревянная церковь в НесбиенеСвадебное шествие на Хардангер-фьордеРека №16Кристиан II подписывает ордер на смерть Торбен ОксаСеверное сияние над четырьмя мужчинами в лодкеГорное озеро (Mountain lake) №6Мост №26Гриндельвальдглетчер
Смотреть все