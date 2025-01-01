8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Руины церкви Кройцкирхе в Дрездене Беллотто Бернардо

Aртикул 89248C Беллотто Бернардо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Руины церкви Кройцкирхе в Дрездене" Беллотто Бернардо по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Руины церкви Кройцкирхе в Дрездене" Беллотто Бернардо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Руины церкви Кройцкирхе в Дрездене" Беллотто Бернардо станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беллотто Бернардо

Ваприо д'АддаВид на Варшаву с террасы Королевского замкаПирна Обертор с югаВид на Вену из дворца БельведерВид на Дрезден с плацдарма Нового городаВена, Доминиканская церковьРынок в ПирнеВид на Гранд-канал и ДогануТибр с церковью Сан-Джованни-деи-Фьорентини, Рим
Смотреть все

Тематика: Руины

Руины античного греческого театра в Таормине на побережье Средиземного моря (Сицилия, Южная Италия)арка Септимия Севера "Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Акрополь и ПарфенонПарфенон в АфинахРуины древнего города империи инков Мачу-Пикчу в ПеруКаприччио с Римскими руинамиПейзаж с классическими руинами и фигурамиОхота на оленя
Смотреть все

Тематика: Дрезден

Дрезден, вид с правого берега Эльбы, под мостом АвгустаКрасивая панорама Дрездена с соборами, дворцами, мостом через Эльбу в солнечный деньВид на старинный замок-резиденцию со сторожевой башней Дрездена во время восхода солнцаЗнаменитый оперный театр Земпера в Дрездене, в ночном ярком освещенииВид на соборы Дрездена со стороны набережной Эльбы с экскурсионными пароходамиВоздушный шар в форме дирижабля летит в красивом закатном небе над ДрезденомПрекрасная панорама дрезденского архитектурного комплекса Цвингер с внутренним садом и фонтанамиБелые пароходики на Эльбе в центре Старого города Дрездена с видом на школу искусств и Фрауенкирхе с красивой вечерней подсветкойГосударственная академия изобразительных искусств Дрездена на фоне красивого облачного неба и набережной
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все