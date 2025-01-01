8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Поле алых маков №6

Aртикул 89349D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Поле алых маков №6"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Поле алых маков №6" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Поле алых маков №6" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Маки

Маковое поле в Тоскане №2Маковое поле в Тоскане №3Цветок макаПоле красных маковПоле маков на фоне горМаки розовыеМаковое поле в Тоскане №4Маки в садуСиние маки с золотыми включениями
Смотреть все

Тематика: Полевые цветы

Объемные ромашки в полеПрекрасный пейзаж цветущей долины Менденхолл с видом за заснеженные горы и высокий хвойный лес (Аляска)Маковое поле в Тоскане №3Одуванчики №6Поле красных маковЛаванда №324Белый домик и полевые цветы с ромашкамиПоле маков на фоне горПоляна с голубыми цветами
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяОбъемное золотое деревоПионы в вазе №11Арт вандал №113Золото гор №6Плывем по облакам
Смотреть все

ИИ (AI)

Пионы в вазе №11Золото гор №6Дерево с цветными круглыми листьями №2Три обезьяны слушают музыку №15Пионы №266Санкт-Петербург №1214 модные обезьяны в очкахАрт лицо №18Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фоне
Смотреть все