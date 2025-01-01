8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Похищение Елены Панини Джованни Паоло

Aртикул 89670B Панини Джованни Паоло
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Похищение Елены" Панини Джованни Паоло по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Похищение Елены" Панини Джованни Паоло можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Похищение Елены" Панини Джованни Паоло станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Панини Джованни Паоло

Интерьер собора Святого Петра в РимеФилософ Диоген бросает свою чашуРимское каприччио Колизей и другие памятникиФантастический вид на Пантеон и другие памятники Древнего РимаКартинная галерея с видами современного РимаРимское каприччио Пантеон и другие памятникиВид на РимРуины с храмом Антонина и ФаустиныПлощадь Фарнезе украшена для празднования в честь бракосочетания дофина
Смотреть все

Тематика: Ночь

Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)Рождество (Christmas)Звёздная ночьБриг Меркурий в лунном свете (1874)Ночной город (Night city) №3Лунная ночь на ДнепреНочной пейзаж (Night landscape) №2Кот на крыше (Cat on the roof)Ночной Париж №5
Смотреть все

Тематика: Рим

Река и мост в РимеВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Новый Рим (New Rome)Виды Рима Рим (Rome) №8"Историческая серия 1890-1900 гг. ""Фотографии Италии"" - Forum Romanum from the Palatine, Rome"Рим №5Рим (Rome) №9Ромул и Рем
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговВенецианские любовникиРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)
Смотреть все