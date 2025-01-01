8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Веселая Компания Питер де Хох

Aртикул 89786C Питер де Хох
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Веселая Компания" Питер де Хох по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Веселая Компания" Питер де Хох можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Веселая Компания" Питер де Хох станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Питер де Хох

Мать, очищающая волосы своего ребенка, известная как «материнская обязанность»Мужчина вручает письмо женщине в прихожей домаЖенщина с ребенком в кладовойИнтерьер с женщинами возле бельевого шкафаМужчина читает письмо женщинеСвободное время в элегантной обстановкеЖенщина, читающая письмо у окнаМузыкальная вечеринкаВизит
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Летний садОпять двойкаПраздник боговЧаепитие в МытищахИван Грозный убивает своего сынаРаздача продовольствияВсё в прошломОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Ночной дозор
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокРуфь и ВоозПогребение АталыНаброски головы Саскии и других (1636)Пигмалион (Pygmalion et Galatee)Гера приказывает Аргусу стеречь ИоСидящая фигура, трое мужчин в группе, коленопреклоненная женщина сзади, коленопреклоненная женщина сзади (из альбома для рисования)Ослепление Самсона (1636)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахДевушка на пляже №4Всё в прошломДевочки вышиваютБахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII веке
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все