8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Женщина готовит хлеб с маслом для мальчика (главный вид) Питер де Хох

Aртикул 89798C Питер де Хох
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Женщина готовит хлеб с маслом для мальчика (главный вид)" Питер де Хох по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Женщина готовит хлеб с маслом для мальчика (главный вид)" Питер де Хох можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Женщина готовит хлеб с маслом для мальчика (главный вид)" Питер де Хох станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Питер де Хох

Мать, очищающая волосы своего ребенка, известная как «материнская обязанность»Мужчина вручает письмо женщине в прихожей домаЖенщина с ребенком в кладовойИнтерьер с женщинами возле бельевого шкафаМужчина читает письмо женщинеСвободное время в элегантной обстановкеЖенщина, читающая письмо у окнаМузыкальная вечеринкаВизит
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Летний садОпять двойкаПраздник боговЧаепитие в МытищахИван Грозный убивает своего сынаРаздача продовольствияВсё в прошломОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Ночной дозор
Смотреть все

Тематика: Люди

Дизайн силуэта головы человекаРыбный рынокРуфь и ВоозПогребение АталыНаброски головы Саскии и других (1636)Пигмалион (Pygmalion et Galatee)Гера приказывает Аргусу стеречь ИоСидящая фигура, трое мужчин в группе, коленопреклоненная женщина сзади, коленопреклоненная женщина сзади (из альбома для рисования)Ослепление Самсона (1636)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахДевушка на пляже №4Всё в прошломДевочки вышиваютБахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII веке
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все