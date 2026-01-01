8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Поле маков Моне Клод

Aртикул 101722D Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Поле маков" Моне Клод по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Поле маков" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Поле маков" Моне Клод станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моне Клод

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Черные кувшинкиЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниСадовая дорожкаГлициния (с цветокоррекцией)Впечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Кусты роз в саду в МонжеронеАфриканская лилияЛилии
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаЗвёздная ночьНад вечным покоемЧерные кувшинкиБолото. ЖуравлиНа опушке соснового леса
Смотреть все

Тематика: Поля

РожьПшеничное поле с кипарисамиРадугаМир КристиныПобеждённые. ПанихидаПшеничное поле с кипарисами v.2Маковое поле в Тоскане №3Тоскана №6Страдная пора. Косцы
Смотреть все

Тематика: Маки

Маковое поле в Тоскане №2Маковое поле в Тоскане №3Поле красных маковСиние маки с золотыми включениямиПоле маков на фоне горМаки розовыеМаки в садуМаковое поле в Тоскане №4Поле маков
Смотреть все

Тематика: Полевые цветы

Объемные ромашки в полеПрекрасный пейзаж цветущей долины Менденхолл с видом за заснеженные горы и высокий хвойный лес (Аляска)Маковое поле в Тоскане №3Одуванчики №6Поле красных маковЛаванда №324Цветы на опушке лесаПоле маков на фоне горБелый домик и полевые цветы с ромашками
Смотреть все

Тематика: Красные цветы

Маковое поле в Тоскане №2Розы у окнаМаковое поле в Тоскане №3Красные цветки на фоне озера и закатаПоле красных маковПоле маков на фоне горМаки в садуМаковое поле в Тоскане №4Поле маков
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Голый ребенок Голубые танцовщицы
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все