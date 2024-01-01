Картины Бирштадт Альберт

Альберт Бирштадт (1830-1902) — один из известных американских пейзажистов, представитель Дюссельдорфской художественной школы и Школы реки Гудзон, сторонник неоромантизма, часто изображавший на своих полотнах индейцев и Дикий Запад.

Большое влияние на мастера оказала поездка в Скалистые горы, после которой в его творчестве появились прекрасные горные пейзажи. Он прекрасно владел искусством светотени и получил известность еще при жизни, которая однако постепенно сошла на нет из-за того, что художник самостоятельно копировал свои собственные работы и на не самом высоком уровне.

Среди его известных работ «Пейзаж 1886 года», «Индейское каноэ», «Поселение сиу», «Индейская рыбалка с гарпунами», «Выезд индейских воинов» и другие. Вы можете купить репродукции картин Альберта Бирштадта маслом в интернет-магазине Дас Арт.