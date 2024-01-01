Картины Клубника | Репродукции картин художников Клубника

Каждый год мы ждем приближения лета не только за тем, чтобы как следует погреть косточки, но и вовсю насладиться фруктами, ягодами, самой любимой из которых можно назвать клубнику. Ягода очень вкусная, ароматная, необычная, со множеством мелких съедобных косточек. В ней очень много витаминов, антиоксидантов, она помогает ухаживать за собой. Из клубники варят компоты, варенья, добывают сок, используют в десертах.

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