Картины Персики | Репродукции картин художников Персики

Этот невероятно вкусный фрукт отличает плотная, приятная на ощупь, бархатистая кожура. В персиках большое количество полезных веществ, из них добывают сок, ценное масло, из косточек готовят ликер, да и сама по себе мякоть очень аппетитна.

Натюрморты с персиком можно увидеть в творчестве Борглум, Гароцни, Моне, Сезанна, Бивы, Прейер и многих других. Купить картины с персиками вы можете в интернет-магазине Дас Арт. Если не найдете понравившееся изображение, загрузите свое в специальную форму, и мы изготовим его в любом виде.