Картины Монро Мерилин | Репродукции картин художников Монро Мерилин

Если вас попросят назвать имя самой известной блондинки в мире, вы наверняка назовете имя несравненной Мэрилин Монро. Это настоящая красавица, певица и хорошая актриса, которую мы знаем по фильмам «В джазе только девушки», «Джентельмены предпочитают блондинок», «Зуд седьмого года». Но, к сожалению, жизнь наделила ее очень непростой судьбой. Она ушла из жизни более 50 лет назад, но на протяжении этого времени не перестают появляться девушки, копирующие ее внешность, легкость, золотые кудряшки.

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