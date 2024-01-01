Картины Хепберн Одри | Репродукции картин художников Хепберн Одри

Эта британская актриса, обладатель премии «Оскар» фотомодель и гуманитарный деятель. Она запомнилась зрителям по фильмам «Римские каникулы», «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион» и другим и занимает третье место в списке величайших актрис американского кино. За несколько лет до своей смерти она стала послом доброй воли и вела активную деятельность, привлекая внимание к проблемам Африки, Латинской Америки и Азии. Вы, конечно, видели этот очаровательный взгляд, стильные наряды этой женщины, которую можно назвать иконой.

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