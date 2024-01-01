Картины Герань | Репродукции картин художников Герань

Многие не жалуют это растение из-за не очень приятного аромата, однако на Земле более 400 его видов, и они радуют нас своими прекрасными яркими цветами. Кроме того, эфирное масло цветка способствует расслаблению человека, снятию усталости и оказывает косметический эффект.

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