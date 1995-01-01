Картины Гладиолусы | Репродукции картин художников Гладиолусы

А вы знали, что второе название этого цветка шпажник? Он относится к семейству Ирисовые и растет в тропиках и субтропиках. В древние времена человек использовал клубни цветка в пищу, запекая на костре, в нашей эре наделил его магическими свойствами и использовал в качестве амулета, в Средневековье из них мололи муку и применяли как болеутоляющее.

Многие же, когда пошел в школу в 90-х годах, да и сегодня, ассоциируют шпажник с Днем Знаний, когда дарили его своей первой учительнице.

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