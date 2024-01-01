Картины маслом Гонконг

Такое имя носит специальный административный автономный район в Китае, который расположен на Коулунском полуострове. Здесь очень ярко видно буквально во всем, как встречаются Восток и Запад, традиции соседствуют с современностью и не только во внешнем облике, но и в философии, двуязычии, что во многом идет от господствовавшего здесь Британского правления. Здесь родились несколько боевых искусств и родились многие известные люди — Брюс Ли, Джеки Чан, Чоу Юнь-Фат, Джон Ву, Юань Хэпин и другие. Купить картины маслом Гонконга вы можете в интернет-магазине Дас Арт с доставкой во все города.