Китайская Народная Республика — государство в восточной Азии, первое по численности населения в мире. Это одна из древнейших цивилизаций, возраст которой как минимум 5 тысяч лет, богатая своей историей, традициями, здесь родились крупные философские и религиозные течения, здесь создали порох, зеркала, первые книги. Здесь создается узнаваемая с первых нот музыка, утонченная архитектура, а люди привыкли к поражающим европейцев блюдам. На картинах маслом Китай вы увидите знаменитые башни Гон-Конга, Великую Китайскую стену, крупные города и маленькие деревеньки, природные красоты, людей в национальных костюмах. Вы можете купить картины маслом Китай в интернет-магазине Дас Арт.