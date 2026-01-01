8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом В горах Китая (In the mountains of China) Легашов Антон

Aртикул 64076C Легашов Антон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "В горах Китая (In the mountains of China)" Легашов Антон по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "В горах Китая (In the mountains of China)" Легашов Антон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Легашов Антон

Букет цветов на фоне горного пейзажа (Bouquet of flowers against a background of mountain scenery)
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньПирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемЧерные кувшинкиВесна - большая водаОстровок в озереОзеро Комо в Италии
Смотреть все

Тематика: Китай

Инь Янь (Yin Yan)Китайский пейзаж №4Китаянка в национальном костюмеКитаянка в национальном костюме №2Китайский храмКитайские дома и фигуры №2Китайский пейзаж №2Горы в Чжанцзяцзе №2Великая китайская стена (Great Wall of China)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все