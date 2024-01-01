Картины маслом ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое долгое время не играло важной роли на мировой арене, испытывало влияние других государств, в частности, Британии, пока в одним прекрасный день здесь не обнаружили нефть! С тех пор Эмираты превратились в одно из богатейших государств мира, где местное население полностью обеспечивается властями, где работают только приезжие, где растут фешенебельные отели, пляжи, даже искусственные острова, нереальные небоскребы. Здесь же построили Бурдж-Халифа — здание высотой 828 метров!

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