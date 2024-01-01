Картины маслом Ближний Восток

Этот регион населяют арабы, курды, армяне, азербайджанцы, персы, евреи и другие народы, которые в основном исповедают ислам, несмотря на то, что здесь зародились также христианство и иудаизм. Во все времена эта цивилизация являлась важным экономическим, политическим и культурным центром. Здесь возникли и существовали такие государства как Шумер, Финикия, Карфаген, Древний Египет, Иудея и Израиль, Вавилон, Ассирия и многие другие. Сегодня здесь ведется не только активная нефтедобыча, но, к сожалению, и вооруженные конфликты. Но, несмотря на это, регион богат и привлекателен для туристов, ищущих не только дорогих курортов, но и желающих ознакомиться с памятниками истории и культуры.

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