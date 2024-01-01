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Картина маслом Шейх абдо Лир Эдвард

Aртикул 400746D Лир Эдвард
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 65x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Шейх абдо" Лир Эдвард по цене от 7790 руб.

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    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Шейх абдо" Лир Эдвард можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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