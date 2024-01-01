Картины маслом Турция

Кто-то обязательно пошутит, что давно уже пора сделать турецкий берег частью России, а то что-то наши зачастили туда с визитами. Да и как не любить хороший сервис и приятные цены? Но все это лирика, а вообще в Турции очень красиво! Здесь встречаются Европа и Азия, Запад и Восток, здесь можно увидеть памятники архитектуры, дворцы, мечети, созданные несколько столетий назад, увидеть национальные танцы и услышать потрясающую музыку, попробовать вкуснейший рахат-лукум, рыбу.

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