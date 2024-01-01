Картины маслом Стамбул

Стамбул не является столицей Турции, как думают многие, но это один из крупнейших городов страны, который поделен проливом Босфор на европейскую и азиатскую части. Он возник еще в 7 веке до нашей эры, за свою историю сменил множество названий, был центром империи и участвовал во многих войнах. На территории города сохранилось множество исторических зданий, дворцов и мечетей, соборов, есть и современные высотные здания. Здесь по-настоящему встречаются такие разные и яркие культуры Востока и Запада.

Картины маслом Стамбула вы можете в интернет-магазине Дас Арт.