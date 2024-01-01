Постеры Стамбул

Это очень крупный город Турции, промышленный и культурный центр, главный порт, но отнюдь не современная столица, как многие думают. Хотя в сове время он был центром Римской, Византийской, Латинской и Османской империи и носил имя Византий, Новый Рим и Константинополь.





Город имеет очень интересное расположение — одна часть в Европе, другая в Азии, разделенные проливом Босфор, что объясняет невероятный коктейль из стилей, направлений, веяний моды, архитектуры. Достопримечательностей и культурных ценностей здесь не счесть, это и Цистерна Базилика, Акведук Валента, Золотые ворота, Собор Святой Софии, мечеть Шехзаде, Султанахмед и многое другое.





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