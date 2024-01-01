Постеры Ближний Восток

Под этим названием объединены несколько стран, расположенных в Западной Азии и на севере Африки. Это засушливый, но в то же время красивый регион, который является колыбелью нескольких цивилизаций, а также вероисповеданий. Здесь сосредоточено множество стратегических экономических объектов и объектов культурного наследия, возраст которых насчитывает несколько тысяч лет. Среди постеров Ближнего Востока вы увидите исторические изображения, полотна известных художников, современные фотографии.