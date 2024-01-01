Постеры Турция

Это государство появилось после падения и передела Османской империи. Унаследовав часть территории и историю, оно владеет большими историческими ценностями, множеством архитектурных сокровищ, литературных, музыкальных. Сюда едут посмотреть дворцы и мечети, музеи, попробовать местную кухню, побывать на чистейших пляжах, о которых ходят легенды, и подняться в горы, которые славятся своими курортами. Поистине страна контрастов, соединяющая в силу своего расположения одновременно европейскую моду и азиатскую монументальность.





Постеры Турции расскажут о временах Оттоманской империи и современной красоте страны.