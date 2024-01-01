Картины маслом Израиль

Это государство Ближнего Востока с древнейшей историей. Здесь появился еврейский народ с его многообразной культурой, очень почитается христианство, имеется своя литература, представленная прозой и поэзией, музыка и театральные традиции. Здесь множество памятников архитектуры, есть даже те, что охраняются ЮНЕСКО — старый город Иерусалима, крепость Массада, старая часть Акко, дорогая пряностей и другие.

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