Картины маслом Норвегия

Суровый, холодный край викингов, но с бесконечно красивой скандинавской природой, высокими заснеженными горами, глубокими озерами. Здесь уникальная самобытная культура, выросшая на жестких средневековых законах и непростом климате, здесь создавалась уникальная поэзия, известные песни «Старшей Эдды», творил Ибсен и Гордер. Родился в Норвегии знаменитый художник Эдвард Мунк, написавший знаменитую картину маслом «Крик», а также Юхан Даль, Фриц Таулов и другие. А еще здесь обожают рыбу и биатлон!

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