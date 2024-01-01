8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Гросс Фьордландшафт Кауфманн Карл

Aртикул 81810D Кауфманн Карл
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Гросс Фьордландшафт" Кауфманн Карл по цене от 7420 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Гросс Фьордландшафт" Кауфманн Карл можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кауфманн Карл

Рим, Вид на Замок Святого Ангела (2)Венеция, Каналмотив (1894)Венецианская сценаКонстантинопольБольшое горное озероПорту городВид на Венскую государственную оперу (1880 г.)Венеция, вид на каналВенецианский мотив
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьЗолотая осеньДубовая рощаАрт природаБолото. ЖуравлиФашист пролетелНад вечным покоемРучей в берёзовом лесу
Смотреть все

Тематика: Горы и скалы

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗолото гор №6 Вид на побережье Амальфи Тирренского моря (Италия)Гора Фудзияма (Mount Fuji)Гора Фудзияма и сакураПейзаж в ШвейцарииЯпонский пейзажЗолото гор №20Фудзияма (Fujiyama)
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Островок в озереПейзаж №3Летний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Норвегия

Фантастическое северное сияние на Лофотенских островах (Норвегия)Фантастический зимний пейзаж с северным сиянием над снежными горами Лофотенских островов (Норвегия)Семейная пара путешественников наслаждается великолепным видом на горы и море с высокого утёса (Норвегия)Яркое северное сияние над заснеженными горами на Лофотенских островах (Норвегия)Фантастический пейзаж с переливами северного сияния над снежными горами в Тромсё (Норвегия)Завораживающее северное сияние в горах Шпицбергена (Норвегия)Северное сияние над горами острова Сенья (Норвегия)Удивительное северное сияние в снежных горах Северной Норвегии Лето в Осгордстранде
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Московский дворикИтальянский дворик
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привалеБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Национальность: Австрийская

ПоцелуйВид из Вейера, верхняя Австрия (Scene from Weyer, Upper Austria)Адель Блох-Бауэр IIГрушевое ДеревоОбъятия (фрагмент с цветокоррекцией)Рыжеволосая девушка в черных чулкахЕловый лес IКошки на пианино (Cats on a Piano)Кардинал и монашка (нежность) (1912)
Смотреть все